نتنياهو: قرارت المجلس الأممي لحقوق الإنسان "سيرك عبثي"

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقب اتخاذه سلسلة من القرارات ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، متهماً المجلس بمحاربة إسرائيل.

القاهرة — سبوتنيك. وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، مساء اليوم السبت، 24 مارس/آذار: "سيرك العبث الذي يسمى بمجلس حقوق الإنسان الأممي اعتمد قرارات أخرى لا علاقة لها بالواقع".

وتابع: "لقد آن الأوان لتغيير اسمه لاعتماد قرارات ضد الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

سيرك العبث الذي يسمى بمجلس حقوق الإنسان الأممي اعتمد قرارات أخرى لا علاقة لها بالواقع.



لقد آن الأوان لتغيير اسمه ل-"المجلس لاعتماد قرارات ضد الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 24, 2018

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تبنى، أمس الجمعة، بالأغلبية قرارين الأول يدين انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري مطالباً إياها بالالتزام بالقرارات الدولية وخاصة قرار جلس الأمن 497 لعام 1981 الذي رفض قرار الاحتلال فرض قوانينه على الجولان واعتبره لاغياً وباطلاً، والثاني يرفض الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية مؤخراً، أن فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات لن يغير في الواقع شيئا. وأكدت أن الاستيطان كله غير شرعي، وبالتالي فأي خطوة أحادية الجانب لفرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات غير شرعية.