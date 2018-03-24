رئيس كوريا الجنوبية: الإمارات حققت معجزة وسط الصحراء

وصل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم السبت 24 مارس/ آذار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في زيارة رسمية لمدة 4 أيام.

وقال الرئيس الكوري لوكالة الأنباء الإماراتية إن الإمارات حققت "معجزة وسط الصحراء"، منوها إلى إبرام عقد مشروع براكة لإنشاء محطة الطاقة النووية في عام 2009 أدى لتنامي العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.

فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية في جامع الشيخ زايد الكبير. #رئيس_كوريا_الجنوبية. pic.twitter.com/eBa6NI3BN6 — EMAKO (@Emako_org) March 24, 2018

ويزور الرئيس الكوري الجنوبي مقر موقع براكة للطاقة النووية خلال زيارته الرسمية للإمارات، لزيادة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية.

فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية في جامع الشيخ زايد الكبير. #رئيس_كوريا_الجنوبية. pic.twitter.com/eBa6NI3BN6 — EMAKO (@Emako_org) March 24, 2018

وعن رسالته إلى الشعب الإماراتي قال الرئيس مون جيه إن "الرفيق قبل الطريق، وعلى مدى 10 سنوات ماضية ارتفع عدد الكوريين الذين يزورن الإمارات بواقع 430 مرة وزاد حجم الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية بقمية 23 مرة".

#رئيس_كوريا_الجنوبية



وصل فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية الى أبوظبي اليوم في زيارة رسمية للدولة تستغرق ثلاثة أيام.



وكان في استقباله فخامته والوفد المرافق في مطار الرئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين. pic.twitter.com/LnkisNNJZc — EMAKO (@Emako_org) March 24, 2018

واختتم الرئيس الكوري الجنوبي زيارة إلى فيتنام، التقى خلالها بالأمين العام للحزب الشيوعي "نغوين فو ترونغ"، حسب وكالة الأنباء يونهاب، ليتوجه بعدها إلى الإمارات.