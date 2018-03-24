رئيس كوريا الجنوبية: الإمارات حققت معجزة وسط الصحراء

وقال الرئيس الكوري لوكالة الأنباء الإماراتية إن الإمارات حققت "معجزة وسط الصحراء"، منوها إلى إبرام عقد مشروع براكة لإنشاء محطة الطاقة النووية في عام 2009 أدى لتنامي العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.
فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية في جامع الشيخ زايد الكبير. #رئيس_كوريا_الجنوبية. pic.twitter.com/eBa6NI3BN6— EMAKO (@Emako_org) March 24, 2018
ويزور الرئيس الكوري الجنوبي مقر موقع براكة للطاقة النووية خلال زيارته الرسمية للإمارات، لزيادة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية.
فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية في جامع الشيخ زايد الكبير. #رئيس_كوريا_الجنوبية. pic.twitter.com/eBa6NI3BN6— EMAKO (@Emako_org) March 24, 2018
وعن رسالته إلى الشعب الإماراتي قال الرئيس مون جيه إن "الرفيق قبل الطريق، وعلى مدى 10 سنوات ماضية ارتفع عدد الكوريين الذين يزورن الإمارات بواقع 430 مرة وزاد حجم الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية بقمية 23 مرة".
#رئيس_كوريا_الجنوبية— EMAKO (@Emako_org) March 24, 2018
وصل فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية الى أبوظبي اليوم في زيارة رسمية للدولة تستغرق ثلاثة أيام.
وكان في استقباله فخامته والوفد المرافق في مطار الرئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين. pic.twitter.com/LnkisNNJZc
واختتم الرئيس الكوري الجنوبي زيارة إلى فيتنام، التقى خلالها بالأمين العام للحزب الشيوعي "نغوين فو ترونغ"، حسب وكالة الأنباء يونهاب، ليتوجه بعدها إلى الإمارات.
#رئيس_كوريا_الجنوبية: نجاح مشروع #براكة النووي نجاح مشترك للإمارات وكوريا الجنوبية معا.. ونطمح للتعاون في مجالات أخرى ذات منفعة متبادلة ومستقبلية مثل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. pic.twitter.com/YvWM94OlLo— فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) March 24, 2018
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