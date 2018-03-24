أمريكا تقول إنها قتلت "إرهابيين" اثنين في غارة جنوبي ليبيا

قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان إن القوات الأمريكية نفذت غارة جوية قرب مدينة أوباري بجنوب ليبيا اليوم السبت وقتلت "إرهابيين اثنين".

© Sputnik. Catherine Chesnokov وزير ليبي سابق: ساركوزي دمر ليبيا لعدم رضوخ القذافي لمطالبه

وبحسب "رويترز" فقد أضاف البيان أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. وتابع البيان: "طبقا لتقييمنا في الوقت الراهن لم يقتل مدنيون في الغارة".

من جهة ثانية نشرت وكالة الأنباء الليبية أن "طيران مجهول شن في تمام الساعة 1:25 دقيقة من ظهر اليوم السبت غارة جوية على هدف في مدينة أوباري جنوب البلاد".

وأضافت أن "شهود عيان وسكان محليين تحدثوا من مدينة أوباري عن سماع دوى انفجارين على الأقل، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من محيط الهدف الذي يرتاده عناصر ليبيون وأجانب من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مضيفةً أن "الغارة الجوية استهدفت منزلا يقع فى حي شارب الفرسان الواقع شرق مدينة أوباري، وقد سوته بالأرض تماما".

وأكدت الوكالة: "سقوط قتلى دون أن يتضح عددهم".

وأشارت أن "تلك المنطقة تنشط فيها طيلة السنوات الماضية عدة تنظيمات إرهابية جهادية، من بينهما المرابطون، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمون بزعامة الإرهابي إياد أغ غالي".