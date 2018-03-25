إيران تعلن احتجاز زورق إماراتي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، 25 مارس/آذار، احتجاز زورق إماراتي يحمل "وقوداً مهربا".

© AFP 2018/ Robert Gonzaga تصادم سفينة تجارية وزورق للبحرية الإماراتية في الخليج

ووفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية ، فقد أعلن قائد خفر السواحل في بندرلنكة بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران محمد ثابت عن "احتجاز زورق اماراتي يحمل وقودا مهربا".

وقال ثابت، إن هذا الزورق المزود بأجهزة الضخ وتخزين الوقود كان يحمل 250 ألف لتر من زيت الغاز المهرب، وقد تم توقيفه في إطار عمليات خاصة من قبل خفر السواحل في بندرلنكة.

وأضاف أن طاقم الزورق يضم 4 أفراد يحملون الجنسية الهندية وقد تم تسليمهم للسلطات القضائية المختصة.