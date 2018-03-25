نتنياهو يعلق على بدء الرحلات المباشرة إلى إسرائيل عبر الأجواء السعودية

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 25 مارس/ آذار، على مرور أول رحلة جوية، قادمة إلى بلاده، عبر أجواء المملكة العربية السعودية.

وقال نتنياهو، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن انطلاق رحلات طيران شركة "آير إنديا" المباشرة إلى إسرائيل عبر المملكة العربية السعودية يخلق إمكانيات ضخمة لإسرائيل ذات آثار كبيرة و طويلة الأمد.

وأوضح رئيس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي مع مجلس الوزراء، "الأهمية واضحة للجميع"، مضيفا أن هذه التداعيات الهامة لها آثار اقتصادية ودبلوماسية، فضلا عن تأثير متعلق بالسياحة والتكنولوجيا. كما وصف هذه الخطوة بالـ"تاريخية".

كما أشار إلى أن هذه التطورات استغرقت وقتا طويلا، مضيفا "أعتقد أن الآثار المترتبة على ذلك على المدى الطويل ستصبح واضحة في وقت لاحق، لكن في الوقت الحالي، لا أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث أكثر مما قلت هنا، لجعل هذه التطورات ممكنة".

وكانت طائرة الخطوط الجوية الهندية الأولى قد أقلعت من نيودلهي إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب، يوم الخميس الماضي، وحلقت في الأجواء السعودية.

وقالت "آير إنديا"، في 7 مارس الجاري، إنها تلقت جميع الموافقات اللازمة من السعودية. ولم يعلق السعوديون على المسألة منذ ذلك الحين.

إلا أن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة قد نفت، في 7 فبراير/ شباط تقارير إعلامية إسرائيلية بأنها منحت الشركة الهندية إذنا لهذا المسار.

وتسير شركة "العال" أربع رحلات أسبوعية إلى مومباي، لكن هذه الرحلات تستغرق سبع ساعات بدلا من خمس لأنها توجه جنوبا نحو إثيوبيا ثم شرقا إلى الهند، لتتجنب المجال الجوي السعودي.

وقالت "العال" إنها ستحاول الحصول على إذن بالتحليق فوق السعودية.