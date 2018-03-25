انفجار ضخم بالقرب من مقر البرلمان في مقديشو

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الأحد 25 مارس/ آذار، بالقرب من مقر البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشيو، ما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل.

© REUTERS/ FEISAL OMAR ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات مقديشو إلى 38 قتيلا

وذكرت الشرطة الصومالية، بحسب وكالة "أسشيتد برس"، أن شخصين قتلا على الأقل، بجانب منفذ الهجوم ، كما أصيب آخرون.

وأوضحت الوكالة أن سحابة ضخمة من الدخان تصاعدت فوق المنطقة التي تنتشر فيها نقاط التفتيش الأمنية على طول الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي.

كما لفتت إلى أنه تم تفجير السيارة المفخخة عند نقطة تفتيش بعد أن قام الجنود باعتراض وإيقاف مركبة مشبوهة، بحسب ما قال النقيب محمد حسين، وهو أحد كبار ضباط الشرطة.

وقبل ساعات قليلة من الحادث، قالت الشرطة إن سيارة ملغومة أخرى خارج العاصمة قتلت شخصا بالإضافة إلى السائق.

وقال الضابط محمد عبدي لوكالة "أسوشيتيد برس" إن الانفجار وقع بعد وصول الجنود إلى مكان الحادث لتفتيش السيارة "المشبوهة" التي علقت على طريق رملي في منطقة سينكا دير.