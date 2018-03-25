أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار شمالي العراق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد 25 مارس/ آذار، بدء عملية عسكرية في منطقة سنجار شمالي العراق.

وقال أردوغان "قلنا إننا سوف ندخل سنجار شمالي العراق أيضا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".

#عاجل | #أردوغان: قلنا إننا سوف ندخُل #سنجار(شمالي #العراق) أيضًا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك. إننا نحارب الإرهابيين في الداخل والخارج. نحن لسنا دولة احتلال وهمُّنا الأكبر هو مكافحة الإرهابيين pic.twitter.com/ked6eh0ixj — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 25, 2018

وأضاف، بحسب وكالة "الأناضول" التركية، "سنحقق أهداف العملية غصن الزيتون من خلال السيطرة على مدينة تل رفعت أيضا خلال وقت قصير".

#عاجل | #أردوغان: سنحقق أهداف العملية (#غصن_الزيتون) من خلال السيطرة على مدينة #تل_رفعت أيضا خلال وقت قصير — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 25, 2018

وتابع "على الولايات المتحدة أن تتسلم السيطرة في منبج من تنظيم بي كا كا الإرهابي، وتسليم المنطقة إلى أصحابها الحقيقيين وفي حال عدم إخراج التنظيم منها، فإننا سنضطر لتحقيق ذلك مع سكان المنطقة".

#عاجل | #أردوغان: على الولايات المتحدة أن تتسلّم السيطرة في #منبج من التنظيم الإرهابي (ي ب ك/ بي كا كا) وتسليم المنطقة إلى أصحابها الحقيقيين وفي حال عدم إخراج التنظيم منها، فإننا سنضطر لتحقيق ذلك مع سكان المنطقة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 25, 2018

​​ونقلت الوكالة عن الرئيس القول "إننا نحارب الإرهابيين في الداخل والخارج. نحن لسنا دولة احتلال وهمنا الأكبر هو مكافحة الإرهابيين".