سمع دوي صافرات الإنذار مساء اليوم الأحد، في المنطقة المحيطة بالشريط الحدود مع قطاع غزة، المسمى "غلاف غزة"، بالإضافة إلى المجلس الإقليمي "أشكلون".

© AP Photo/ Tsafrir Abayov الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة والضفة الغربية

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء عن سماع دوي انفجارات في بالمناطق القريبة من الشريط الحدودي لقطاع غزة المحاصر، فيما أوردت مواقع أخرى عن أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت قذائف أطلقت من القطاع. بحسب ما ذكره موقع " عرب 48 ".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إنه "لم يتم رصد إطلاق أي قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل". وتابع أنه "لم يتم رصد سقوط أي قذيفة داخل إسرائيل".

وأشار إلى أن "معظم صافرات الإنذار ناتجة عن تفعيل منظومة القبة الحديدية كما يبدو بعد رصدها إطلاق نيران بنادق رشاشة في قطاع غزة".

بدورها قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن "أصوات الانفجارات وإطلاق النار التي تسمع في منطقة شمال قطاع غزة في هذه الأثناء، هي ناجمة عن مناورات لفصائل المقاومة".

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجري التحقق من سبب تشغيلها.

وأفاد بيان الجيش بـ"إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة"، مضيفا أن "التفاصيل قيد الفحص".

“What the fuck” says one local resident who counted at least 10 rockets overhead in southern #Israel pic.twitter.com/ggGBxIm0hm — Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 25, 2018

​Additional footage of rocket barrage on southern #Israel from an army base pic.twitter.com/KunvExDO7Y