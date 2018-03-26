رئيس وزراء اليابان لا يستبعد عقد قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

لا يستبعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عقد قمة ثلاثية على أعلى المستويات مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

© AP Photo/ Lee Jin-man, File كوريا الجنوبية تعلن موعد محادثات "عالية المستوى" مع جارتها الشمالية

طوكيو- سبوتنيك . وقال رئيس الوزراء ردا على أسئلة النواب في إحدى اللجان البرلمانية، اليوم الاثنين: "لا أستبعد ذلك".

وأضاف أن اليابان تقيم اتصالات مع كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في بكين، لكنه لم يكشف عن تفاصيل (بشأن القنوات)، مشيرا إلى عدم وجود علاقات دبلوماسية بين اليابان وكوريا الشمالية،

لذلك فإن دبلوماسيي البلدين في حال لزم الأمر، يتصلان عبر قنواتهم الدبلوماسية في الصين.

وكان قد طرأ تخفيف في حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وخاصة بعد قيام وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية في 5-6 آذار/مارس الحالي، بزيارة كوريا الشمالية، ولقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ يون.

ووفقا لإدارة الرئيس الكوري الجنوبي، فقد اتفق الطرفان خلال اللقاء على إجراء محادثات ثنائية وعقد قمة لزعيمي البلدين في نهاية نيسان /أبريل المقبل، وتفعيل "خط ساخن " بهدف إجراء مشاورات وثيقة وتخفيف التوتر العسكري المحتمل".