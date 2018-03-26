ترحيب بالأمير القطري في متحف تريتياكوف الفني في موسكو

زار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني متحف تريتياكوف الفني الشهير في العاصمة الروسية موسكو خلال الزيارة التي يقوم بها إلى روسيا.

سبوتنك —موسكو. زار رئيس الدولة القطرية المعرض الدائم في مبنى المتحف الوطني الروسي للفنون التشكيلية (تريتياكوف)، ورافقت أمينة المتحف الرئيسية تاتيانا غورودكوفا الأمير في جولته، وأهدته كتاب "روائع معرض تريتياكوف"، ولوحة فنية رسمت من قبل غليب دياتشينكو حفيد الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن، والذي يعاني من متلازمة داون.

وأعرب تميم عن شكره، قائلا: "شكرا جزيلا على هذه الهدية، هذا شرف كبير بالنسبة لي، أتمنى أن ألتقي معه يوما ما، وانقلوا له شكري وأطيب التمنيات".

ومن المتوقع أن يلتقي الأمير القطري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في النصف الثاني من اليوم الاثنين، وسيتم خلالها مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين وآخر التطورات على الساحة العالمية.