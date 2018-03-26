أول تعليق من واشنطن على إطلاق صواريخ باليستية من اليمن على السعودية

دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، 26 مارس/آذار، الهجمات الصاروخية لجماعة "أنصار الله" على المدن السعودية.

© AP Photo/ Hani Mohammed أخطر سيناريو يواجه اليمن بعد صواريخ "الحوثي" على السعودية

وقالت الخارجية الأمريكية: "نؤكد دعمنا لشركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات"، وذلك وفقا لموقع قناة "العربية"

وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أعلن اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين بالعاصمة السعودية.

بدروه، وجه صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي في صنعاء، اليوم، دعوة إلى دول التحالف العربي، عقب إطلاق القوة الصاروخية التابعة لـ"أنصار الله" 7 صواريخ باليستية على السعودية. وقال في، خطاب نقله "موقع المسيرة" الموالي لجماعة "أنصار الله": "أوجه دعوة لقوى العدوان، أوقفوا غاراتكم، نوقف صواريخنا".