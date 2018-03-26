واشنطن تطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة

أعلن مسؤول في البيت الأبيض ان الولايات المتحدة وعلى خلفية قضية "سكريبال" تطرد 48 دبلوماسيا روسيا و 12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.

وأعلن المسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع روسيا لكن في حال تغيير سلوك موسكو.

وأشار إلى أن بلاده مستعدة لاتخاذ تدابير جديدة في حال ردت روسيا على طرد الدبلوماسيين وإغلاق القنصلية بسبب قضية سكريبال.

وكشف المسؤول الأمريكي عن أن الرئيس دونالد ترامب لم يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يخص طرد دبلوماسيين روس، المعلومة تم إيصالها عبر السفير الروسي في واشنطن.

وأضاف: الولايات المتحدة تدعم القرار البريطاني بعدم تقديم عينات من "قضية سكريبال" إلى روسيا نظرا لأن ذلك لن يبدد الغموض. وفي الشأن ذاته أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن مستعدة لاتخاذ تدابير جديدة في حال ردت روسيا على طرد الدبلوماسيين.

مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ تدابير جديدة في حال ردت روسيا على طرد الدبلوماسيين وإغلاق القنصلية بسبب قضية سكريبال.

وقال للصحفيين: " "لن نتنبأ برد الحكومة الروسية: نحتفظ بحق الرد بشكل أكبر على أي رد روسي ضد أعمالنا المبررة اليوم."