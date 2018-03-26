فرنسا تطرد أربعة دبلوماسيين روس

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن فرنسا ستطرد أربعة دبلوماسيين روس على خلفية الاعتداء الذي أدى لتسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال في لندن، والذي تتهم عدة دول أوروبية والولايات المتحدة موسكو بتدبيره.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر، اليوم الاثنين، قوله إن "فرنسا ستطرد 4 دبلوماسيين روس، وستطلب منهم مغادرة البلاد خلال أسبوع".

وكان السفير الروسي في وارسو، سيرغي أندرييف، أعلن اليوم الإثنين، أن وزارة الخارجية البولندية أخبرته باتخاذها قرار بشأن طرد دبلوماسيين روس.

هذا وعثرت الشرطة البريطانية على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" المشابه لمادة تحت اسم "نوفيتشوك" فيما نفى الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن أن موسكو مستعدة للتعاون مع بريطانيا في قضية سكريبال وتصر على التعاون وفقا لأحكام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتأمل أن تستجيب لندن لذلك.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن عدد من تدابير ضد روسيا، بما في ذلك وترحيل 23 دبلوماسيا روسيا وتجميد جميع الاتصالات الثنائية على مستوى عال. وأعلنت روسيا من جانبها عن إجراءات جوابية ضد المملكة المتحدة، واعتبرت 23 دبلوماسياً في السفارة البريطانية أشخاصاً غير مرغوب بهم وطلبت منهم مغادرة روسيا في غضون أسبوع. كما أغلقت روسيا القنصلية العامة البريطانية في سان بطرسبورغ واتخذت قراراً بإنهاء أنشطة المجلس الثقافي البريطاني في روسيا.