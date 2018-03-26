أوكرانيا تطرد 13 دبلوماسيا روسيا على خلفية قضية "سكريبال"

أعلن الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، اليوم الإثنين، طرد 13 دبلوماسيا روسيا من بلاده على خلفية ما يعرف بـ"قضية سكريبال".

سبوتنيك. ونشر الرئيس الأوكراني على حسابه في موقع "فيسبوك": "ردا على الهجوم الكيميائي… في سالزبوري، وبروح التضامن مع شركائنا البريطانيين وحلفائنا من حلف الأطلسي، وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي، اتخذت أوكرانيا قرارا بطرد 13 دبلوماسيا من تلك القلة المتبقية على أراضيها. وكما هو معروف، فإن علاقاتنا الدبلوماسية مع روسية مجمدة عمليا".

وكانت الرئاسة الروسية، أكدت، سابقا، أن موسكو غير مرتاحة بسبب العدوانية التي تعبر عنها دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ"قضية سكريبال"، في حين سيستمر الكرملين في تقديم موقفه في أوروبا.

وعثرت الشرطة البريطانية مؤخراً على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 مارس/ آذار الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، فيما نفى الجانب الروسي ذلك.