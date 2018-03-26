أوكرانيا تطرد 13 دبلوماسيا روسيا على خلفية قضية "سكريبال"

وكانت الرئاسة الروسية، أكدت، سابقا، أن موسكو غير مرتاحة بسبب العدوانية التي تعبر عنها دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ"قضية سكريبال"، في حين سيستمر الكرملين في تقديم موقفه في أوروبا.
وعثرت الشرطة البريطانية مؤخراً على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 مارس/ آذار الجاري.
ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، فيما نفى الجانب الروسي ذلك.
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