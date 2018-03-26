الخارجية البريطانية: سندعو الأمم المتحدة للتحقيق في مصدر صواريخ "أنصار الله" ضد السعودية

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، 26 مارس/ آذار، إن بلاده ستدعو الأمم المتحدة، إلى التحقيق في مصدر صواريخ "أنصار الله" في اليمن.

© AP Photo/ Hassan Ammar هذا ما فعلته سلسلة صواريخ "أنصار الله" في الأسهم السعودية

القاهرة — سبوتنيك . وأضاف جونسون أن بلاده تريد التحقيق في مصدر صواريخ "أنصار الله" التي يطلقونها باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وأكد موقع الحكومة البريطانية عن جونسون، أنه بناء على تقرير الأمم المتحدة الأخير، سوف تدعو بريطانيا الأمم المتحدة، "للتحقيق في كيفية وصول القذائف الأخيرة إلى اليمن بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن".

وقال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن الإعلام الحربي يقوم بتوثيق كل العمليات العسكرية النوعية ومنها عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية، وكذلك عمليات استهداف طائرات التحالف فوق الأراضي اليمنية.

وأكد راشد في اتصل هاتفي مع وكالة "سبوتنيك" أنه عندما يعلن التحالف على لسان المتحدث باسمه، بأن منظومة "صواريخ بدر"، هي تطور خطير على الساحة اليمنية، هذا دلالة على وصول الرسالة وأن المقدرة على اصطياد تلك الصواريخ غير ممكنة".