هكذا علق ترامب بعد كشف الممثلة الإباحية عن علاقتها به

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتشار "أخبار مزيفة للغاية" في الوقت الحالي، بعد إذاعة اللقاء الذي أجري مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، الأحد 25 مارس/ آذار، والذي تحدثت فيه عن علاقتها المزعومة به.

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": هناك الكثير من الأنباء الزائفة، التي هي ليست دقيقة بالمرة، ولكن على الرغم من هذا فإن بلادنا تحرز تقدما عظيم!

So much Fake News. Never been more voluminous or more inaccurate. But through it all, our country is doing great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 26, 2018

وكانت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، تحدثت أثناء حلولها في برنامج "60 دقيقة"، على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، وللمرة الأولى، عن علاقتها الجنسية بدونالد ترامب في عام 2006.

وقالت دانييلز، يوم الأحد، خلال مقابلة ف البرنامج: "كنت في كراج السيارات الخاص بالنادي الرياضي مع ابنتي الصغيرة، حين اقترب مني رجل وقال: "دعي ترامب وشأنه، إنسي الأمر"، ثم نظر إلى الفتاة الصغيرة وتابع: "طفلة جميلة، من المؤسف أن يحدث شيء ما لأمها".

وبالإجابة عما إذا كانت علاقة بترامب جاوبت دانييلز:"نعم، حدث ذلك في العالم 2006، عندما كان يدير الرئيس الأمريكي الحالي برنامجا تلفزيونيا، وحدث ذلك برضى الطرفين".

ويحاول محامي الدفاع عن ترامب الحصول على تعويضات تصل إلى 20 مليون دولار من دانييلز، قائلا إنها خرقت الاتفاق الموقع عام 2016 قبيل الانتخابات الرئاسية والمتضمن عدم الكشف عن أي معلومات عن العلاقة، وقبضت مبلغ 130 ألف دولار.