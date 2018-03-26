هكذا علق ترامب بعد كشف الممثلة الإباحية عن علاقتها به

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": هناك الكثير من الأنباء الزائفة، التي هي ليست دقيقة بالمرة، ولكن على الرغم من هذا فإن بلادنا تحرز تقدما عظيم!
So much Fake News. Never been more voluminous or more inaccurate. But through it all, our country is doing great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 26, 2018
وكانت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، تحدثت أثناء حلولها في برنامج "60 دقيقة"، على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، وللمرة الأولى، عن علاقتها الجنسية بدونالد ترامب في عام 2006.
وبالإجابة عما إذا كانت علاقة بترامب جاوبت دانييلز:"نعم، حدث ذلك في العالم 2006، عندما كان يدير الرئيس الأمريكي الحالي برنامجا تلفزيونيا، وحدث ذلك برضى الطرفين".
ويحاول محامي الدفاع عن ترامب الحصول على تعويضات تصل إلى 20 مليون دولار من دانييلز، قائلا إنها خرقت الاتفاق الموقع عام 2016 قبيل الانتخابات الرئاسية والمتضمن عدم الكشف عن أي معلومات عن العلاقة، وقبضت مبلغ 130 ألف دولار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)