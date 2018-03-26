ماي: الاتحاد الأوروبي يتفق على تدابير بمكافحة الأسلحة الكيميائية والنووية والمخاطر الإلكترونية

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي، على ضوء حادثة سالزبوري، اتفقت على اتخاذ تدابير لمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والإشعاعية والمخاطر السيبرانية، وأنها ستبحث التقدم في هذه الخطوات في حزيران/ يونيو القادم.

© AFP 2018/ Shawn Thew روسيا تدعو إلى وضع تدابير لمنع تكرار واقعة "سكريبال" مرة أخرى

لندن — سبوتنيك . وقالت ماي: "ستتخذ دول الاتحاد الأوروبي تدابيرا لتعزيز مكافحة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، تماما كما هو حال تدابير تعزيز قدراتها في مكافحة الهجمات السيبرانية. قررنا أننا سنبحث التقدم في يونيو. سيترتب على وزراء الخارجية تقديم التقارير قبيل جلسة المجلس القادمة".

هذا وتدهورت العلاقات بين روسيا وبريطانيا بشكل حاد على خلفية حادث سالزبوري حيث تم تسميم عقيد الاستخبارات العسكرية الروسية السابق، سيرغي سكريبال ، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا.

ويؤكد الجانب البريطاني بأن الدولة الروسية متورطة في تسميم سكريبال بواسطة مادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك ".

وتنفي روسيا بشكل قاطع تورطها في تسميم سكريبال ، وتذّكر بأن المختبر الكيميائي التابع لوزارة الدفاع البريطانية قريب من سالزبوري.