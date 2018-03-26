تركيا تعليقا على طرد الدبلوماسيين الروس: لن نتخذ قرارا ضد روسيا ولن نتدخل بقرارات موسكو ولندن

قال المتحدث باسم الحكومة التركية، اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار تعليقا على طرد الدول الأوروبية للدبلوماسيين الروس، إن تركيا لن تتخذ قرارا ضد روسيا.

وأضاف المتحدث أن بلاده "لن تتدخل في قرارات موسكو ولندن".

وقامت دول من الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس، تضامنا مع بريطانيا.

وقالت الخارجية الروسية إن روسيا كانت مستعدة لطرد الدول الأوروبية للدبلوماسيين.

وأضافت الخارجية أن بريطانيا تضع قنبلة موقوته في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يبدو أن "الجميع نسي أن لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي".

وعثرت الشرطة البريطانية مؤخرا على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، في حالة فقدان للوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 مارس/ آذار الجاري.