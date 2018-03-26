تسجيل
23:59 26 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

    البيت الأبيض: هناك مجال للتعاون مع الروس وطرد الدبلوماسيين "بالتنسيق مع أوروبا"

    © Sputnik. ketlin okc
    العالم
    انسخ الرابط
    0 14

    أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن المجال لا يزال مفتوحا للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا رغم القرار الأمريكي بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية اتهام روسيا بتسميم عميلها السابق، سيرغي سكريبال، في بريطانيا.

    فاسيلي نيبينزا مندوب دائم لروسيا لدى الأمم المتحدة
    © Sputnik. Grigory Sysov
    نيبينزيا: قرار طرد 12 دبلوماسيا روسيا من مقر الأمم المتحدة خطوة "غير ودية"
    القاهرة — سبوتنيك. وقال متحدث البيت الأبيض، راج شاه، في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس ترامب يرغب في العمل مع روسيا"، على الرغم من القرار، مضيفا أن "هناك أكثر من مجال للتعاون مع الروس… مثل مكافحة الإرهاب… والكرة في ملعبهم، وهم يقررون إذا كانت العلاقات ستكون عدائية".

    وبسؤاله عما إذا كان لواشنطن دورا في القرارات المتتابعة للدول الأوروبية بطرد الدبلوماسيين الروس، قال شاه، "قمنا بتنسيق الجهود، والرئيس تحدث مع عدد من رؤساء الحكومات الأوروبية وطلب منهم أن يحذوا حذو واشنطن في طرد الدبلوماسيين".

    هذا واتخذت 14 دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، قرارات بترحيل دبلوماسيين روس على خلفية الاتهامات الموجهة إلى موسكو بالوقوف وراء تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق المتورط في التجسس لصالح المملكة المتحدة، سيرغي سكريبال، وابنته في مدينة سالزبوري في 4 آذار/ مارس الجاري.

    وعلى وجه الخصوص، أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة ، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل.

    ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" المشابه لمادة تحت اسم "نوفيتشوك" فيما نفى الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.

    انظر أيضا:

    تركيا تعليقا على طرد الدبلوماسيين الروس: لن نتخذ قرارا ضد روسيا ولن نتدخل بقرارات موسكو ولندن
    الكرملين يعلق على قرار عدد من الدول طرد دبلوماسيين روس
    موسكو تعرب عن احتجاجها الشديد إزاء طرد دبلوماسيين روس من دول غربية
    رئيس المجلس الأوروبي: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس
    الخارجية الألمانية تؤكد طرد 4 دبلوماسيين روس بسبب قضية سكريبال
    بيسكوف: روسيا تنطلق من مبدأ المعاملة بالمثل في كل حالة طرد للدبلوماسيين الروس
    الخارجية الأمريكية تعلق على احتمال طرد الدبلوماسيين الروس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا الاتحادية, أخبار البيت الأبيض, طرد دبلوماسيين روس, البيت الأبيض, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شعار كأس العالم لكرة القدم 2018 على حبة الأرز لرسام الفن الدقيق الروسي فلاديمير أنيسكين
    "عوالم نادرة" من فنان روسي
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    ماذا تعرف عن الشهب والنيازك؟
    ماذا تعرف عن الشهب والنيازك؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك