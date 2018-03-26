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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال إلقاء كلمة في مؤتمر صحيفة ديبلوماتيك جيروساليم بوست في القدس، 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    نتنياهو يرجح انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران

    © REUTERS/ Ronen Zvulun
    العالم
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    رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ينسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الموقع مع إيران بحلول الثاني عشر من شهر أيار/ مايو القادم.

    القدس — سبوتنيك. وبحسب ما ذكرته القناة العاشرة الإسرائيلية، فقد أكد نتنياهو، خلال لقائه مع وزيري خارجية فرنسا وألمانيا كل على حدة، اليوم الاثنين، على وجوب تعديل الاتفاق النووي فيما يخص البرنامج الصاروخي لطهران، والمراقبة الأممية للمنشآت الإيرانية.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه بمنتدى دافوس، الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني 2018
    © REUTERS/ Denis Balibouse
    سيناتور جمهوري يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران
    وقال نتنياهو لوزيرا الخارجية الألماني والفرنسي أن على بلديهما "الاختيار بين الاقتصاد الصغير الإيراني وبين الاقتصاد العملاق الأمريكي"، على حد وصفه.

    وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا لتسوية الخلاف حول برنامجها النووي في تموز/ يوليو 2015، حيث اعتبر البيت الأبيض الاتفاق "تاريخيا".

    وكان ترامب قد هاجم، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة"، وعبر في أكثر من مناسبة عن رغبته في الانسحاب من الاتفاق.

    وتؤكد إيران أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، وهو ما تكذبه الولايات المتحدة وإسرائيل.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, إيران, نتنياهو, الاتفاق النووي, أمريكا
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