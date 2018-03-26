نتنياهو يرجح انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران

القدس — سبوتنيك. وبحسب ما ذكرته القناة العاشرة الإسرائيلية، فقد أكد نتنياهو، خلال لقائه مع وزيري خارجية فرنسا وألمانيا كل على حدة، اليوم الاثنين، على وجوب تعديل الاتفاق النووي فيما يخص البرنامج الصاروخي لطهران، والمراقبة الأممية للمنشآت الإيرانية.
وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا لتسوية الخلاف حول برنامجها النووي في تموز/ يوليو 2015، حيث اعتبر البيت الأبيض الاتفاق "تاريخيا".
وكان ترامب قد هاجم، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة"، وعبر في أكثر من مناسبة عن رغبته في الانسحاب من الاتفاق.
وتؤكد إيران أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، وهو ما تكذبه الولايات المتحدة وإسرائيل.
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