مقدونيا تقرر طرد دبلوماسي روسي على خلفية قضية "سكريبال"

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "نظرا للعلاقات الوطيدة مع حلفائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو والشركاء، وتضامنا مع المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، اتخذت الخارجية قرارا بطرد دبلوماسي روسي من مقدونيا على خلفية قضية سكريبال".

© REUTERS/ Toby Melville لقاء سري عقده سكريبال قبيل محاولة اغتياله

وفي وقت سابق، قررت 16 دولة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وأوكرانيا طرد الدبلوماسيين الروس، على خلفية حادث سالزبوري.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية بالأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة لروسيا في سياتل.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من آذار/مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني اتهامات لروسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

فيما تنفي موسكو الاتهامات، مؤكدة أن الجانب البريطاني لم يقدم لها أي دليل ملموس عليها.