بريطانيا تشكر الدول التي أعلنت عن طرد الدبلوماسيين الروس

شكر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الدول التي أعلنت عن طرد الدبلوماسيين الروس، مشيرا إلى أنهم يدركون المخاطر، التي يتكبدوها من "الانتقام من قبل الكرملين".

لندن — سبوتنيك. وقال جونسون، متحدثا مساء الاثنين في البرلمان: "لا بد لي من التأكيد على، أن الدول، التي قررت طرد الدبلوماسيين الروس، خاطرت بوعي من تكبد الانتقام من جانب الكرملين. وأنا أعلم، أنني أتحدث ليس فقط عن نفسي ولكن أيضا بالنيابة عن جميع البرلمانيين، وأود أن أعرب عن امتناني العميق لهذه الدول".

© REUTERS/ Toby Melville لقاء سري عقده سكريبال قبيل محاولة اغتياله

وأضاف جونسون، "كمية دول العالم، التي لم يكن بوسع (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ) تخيلها، قالوا معاً: كفانا، نحن كنا نود أن نكون أصدقاء مع روسيا والشعب الروسي، لكن الآن يجب على الحكومة الروسية أن تتغير، ويجب أن تفعل ذلك الآن. وأنا فخور، بأن المملكة المتحدة هي على رأس الجهود الرامية إلى ذلك".

هذا وأعلنت 23 دولة، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من آذار/مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني اتهامات لروسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

فيما تنفي موسكو الاتهامات، مؤكدة أن الجانب البريطاني لم يقدم لها أي دليل ملموس عليها.