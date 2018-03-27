رجل أعمال أمريكي يقاضي قطر ويتهمها بسرقة بريده الإلكتروني

رفع رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي، وهو جامع تبرعات بارز للجمهوريين ومؤيد لترامب، دعوى قضائية ضد قطر، الاثنين، متهما إياها بسرقة وتسريب رسائل بريد إلكتروني انتقاما منه لمحاولاته التأثير على إدارة الرئيس دونالد ترامب لصالح خصوم إقليميين لقطر.

واتهم برويدي، في الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في لوس أنجلوس، قطر ووكلاء لها باختراق حسابات البريد الإلكتروني التي تخصه هو وزوجته وتقديم الوثائق المسروقة، عبر أعضاء جماعات ضغط في الولايات المتحدة، إلى وسائل الإعلام بهدف نشر تقارير تنال منه.

© Sputnik. YouTube مقاتلات قطرية تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيتين

وتقول الدعوى القضائية التي تطالب بتعويضات غير محددة إن بعض المعلومات المسربة جرى التلاعب بها.

ووفقا لـ"رويترز"، قال برويدي في بيان "نعتقد أن الأدلة واضحة بأن هناك دولة تشن حملة تشويه مدبرة جيدا ضدي من أجل إسكاتي".

ووصف جاسم آل ثاني المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن الدعوى القضائية، بأنها محاولة من جانب برويدي لصرف الانتباه عن تدقيق الإعلام في أنشطته.

وقال المسؤول القطري في بيان، إن برويدي وليس قطر هو من دبر أنشطة شائنة بهدف التأثير على الكونغرس وعلى السياسة الخارجية الأمريكية.

وقررت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر مقاطعة قطر وفرض عقوبات عليها في يونيو/ حزيران الماضي، حيث تتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب. وتنفي قطر ذلك.