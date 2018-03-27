رئيس أفغانستان يكشف عدد عناصر "داعش" في بلده

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن عدد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في أفغانستان لا يتجاوز ألفي شخص .

© Sputnik. Jak وزير الدفاع الأمريكي في زيارة غير معلنة إلى أفغانستان

طشقند —. وقال غاني، متحدثًا في المؤتمر الدولي حول أفغانستان، المنعقد في طشقند:"هناك تقييمات مختلفة لوجود "داعش" في أقاليم البلاد، أود أن أقول إن العدد الإجمالي للمقاتلين في أفغانستان، أقل من ألفين. وقواتنا المسلحة تواجههم بنجاح… ولكن مع ذلك، نحن بحاجة لتوحيد جهودنا لمواجهة هذا التهديد".

ويعقد مؤتمر دولي لتسوية الوضع في أفغانستان، يومي 26 و27 آذار/مارس الجاري، في العاصمة الأوزبكستانية، طشقند.

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة طالبان، وحركات متحالفة معها، وتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول].