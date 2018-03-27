طاجيكستان: لا أساس لتصريحات القائد الأمريكي حول تسليم أسلحة لطالبان عبر حدودنا

أكدت وزارة الخارجية الطاجيكستانية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، أن الأنباء "حول تسليم أسلحة عبر الحدود الطاجيكستانية لحركة طالبان غير صحيحة".

© Sputnik. Ramil Sitdikov لافروف: لا سلام حقيقي في أفغانستان دون حوار الحكومة مع طالبان

دوشنبيه — سبوتنيك . وقالت الوزارة إنه لا أساس لتصريحات الجنرال جون نيكلسون، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، حول الإمدادات المزعومة للأسلحة عبر الحدود مع طاجيكستان لحركة طالبان.

واعتبرت الوزارة أقوال نيكلسون "أمر مؤسف للغاية".

وأشار البيان إلى عدم اعتراف طاجيكستان مطلقا "بشرعية حركة طالبان".

وأضافت الوزارة في بيانها أن طاجيكستان تدعم البحث عن حل للنزاع الأفغاني، نافية تماما أن تكون قد قدمت أرضيها لجهات ثالثة لتنفيذ مثل هذه الأعمال التي تتناقض مع المناهج الأساسية والموقف المبدئي للبلاد في قضايا السلام والأمن".

واتهم قائد القوات المسلحة الأمريكية، جون نيكلسون، روسيا تزويد حركة طالبان بالأسلحة عبر الحدود الطاجيكستانية.

وقال السفير الأفغاني بموسكو، عبد القيوم كوتشاي، في وقت سابق، إن أفغانستان تريد أن تساعدها روسيا في استعادة السلام في البلاد.