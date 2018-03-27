الولايات المتحدة تحرم تركيا من سلاح جديد بسبب منظومة "إس-400" الروسية

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، فولكان بوزكير، اليوم الثلاثاء، لصحيفة "حريات" التركية أن الكونغرس الأمريكي يدرس عملية حظر توريد مقاتلات "إف-35" لتركيا بسبب تعنت الأخيرة شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا.

وقال بوزكير: "الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة لموضوع شراء تركيا لمنظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، وهي تقوم الآن بإجراءات لربط صفقة الـ "إس400" الصاروخية بصفقة الطائرات الأمريكية المنوي تسليمها لتركيا".

وأضاف بوزكير: "خلال زيارتي إلى الولايات المتحدة لاحظت أن هناك خطوات أمريكية ستواجه القرار التركي بخصوص الصفقة مع روسيا، وذلك من خلال محاولات للنواب في الكونغرس الضغط على تركيا بشتى السبل لإيقاف الصفقة بين تركيا وروسيا".

وأشار النائب إلى أن الولايات المتحدة أيضا مستعدة إعادة النظر بتزويد تركيا بنظام صواريخ "باتريوت" وبأسعار مناسبة مقابل تخلي تركيا عن المنظومة الصاروخية الروسية "إس-400".