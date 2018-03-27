كارتر يتحدث عن غلطة ترامب ويصفها بالـ"كارثة للبلاد"

© REUTERS/ Joshua Roberts 12 معلومة عن جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد

وأكد كارتر أنه "من الممكن أن يكون قرار تعيين جون بولتون هو أسوأ غلطة ارتكبها الرئيس الأمريكي منذ توليه الرئاسة، فبولتون وقف لفترة طويلة مع فكرة الحرب على كوريا الشمالية، وكان من أشد المؤيدين لقرار غزو العراق".

ونعت كارتر بولتون بالناشط المتشدد، وتعيينه كان "كارثة للبلاد"، حسبما نقلت صحيفة USA Today.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس 22 مارس/ آذار، أعلن أن جون بولتون سيتولى مهام منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي اعتبارا من 9 أبريل/ نيسان المقبل، خلفا لهربرت ماكماستر.