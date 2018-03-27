القوات الكردية تنفي الأنباء عن سيطرة الجيش التركي على تل رفعت

وكانت وسائل إعلام تركية زعمت أن الجيشين التركي و"السوري الحر" تمكنا من السيطرة على مدينة تل رفعت شمالي سوريا.
وقالت وسائل الإعلام ومن بينها صحيفة "حرييت"، إن الجيشين التركي و"السوري الحر" بسطا سيطرتهما على مدينة تل رفعت السورية، وذلك وفقاً لمصادر محلية من المنطقة.
كما ادعت وسائل الإعلام أن قوات الجيشين التركي والسوري الحر تمكنتا من تحييد جميع الإرهابيين الموجودين في مدينة تل رفعت.
وكانت تركيا أعلنت بدء عملية "غصن الزيتون" العسكرية، في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين، شمالي سوريا.
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