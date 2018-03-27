وزير الدفاع التركي: اتفاقية "إس-400" لن تؤثر على صفقة "إف-35" الأمريكية

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي، اليوم الثلاثاء 27 آذار/مارس، إن اتفاق تركيا وروسيا بشأن شراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400" لن يؤثر على صفقة شراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية.

© Sputnik. Sergey Malgavko الولايات المتحدة تحرم تركيا من سلاح جديد بسبب منظومة "إس-400" الروسية

سبوتنيك - فقد صرح جانكلي في لقاء مع قناة " A Haber ": "ليس هناك مشاكل مع شراء " إس-400 "، من الممكن تنفيذها حتى قبل الموعد المتفق عليه. ولن يؤثر ذلك على شراء "إف-35".

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان التركي فولكان بوزكير، في وقت سابق، إلى إمكانية حظر توريد مقاتلات "إف-35" من الولايات المتحدة إلى تركيا بسبب إقدام الأخيرة على شراء منظومات "إس-400".

وكان الجانبان الروسي والتركي قد وقعا، في كانون الأول/ديسمبر، على اتفاقية تقديم قرض لشراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400".