الناتو بصدد اتخاذ تدابير ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، يوم أمس الاثنين، أن 14 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، وذلك على خلفية هذا الحادث في سالزبوري، وأشار إلى أنه لا يستبعد اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك عمليات طرد أخرى في الأيام القادمة.
يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من آذار/مارس الجاري.
ويوجه الجانب البريطاني اتهامات لروسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".
فيما تنفي موسكو الاتهامات، مؤكدة أن الجانب البريطاني لم يقدم لها أي دليل ملموس عليها.
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