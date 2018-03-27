الناتو بصدد اتخاذ تدابير ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال

أفاد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، أن السكرتير العام للحلف ينس ستولتنبيرغ سيعلن، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جوابية من الحلف، على خلفية الحادث الذي وقع في مدينة سالزبوري على الأراضي البريطانية.

© AFP 2018/ Geoff Caddick الناتو يدعو روسيا للرد على أسئلة لندن المتعلقة بقضية سكريبال

بروكسل — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للحلف: "سيعقد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، حول التدابير الجوابية للحلف، على خلفية استخدام الغاز الشال للأعصاب في سالزوبري".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، يوم أمس الاثنين، أن 14 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، وذلك على خلفية هذا الحادث في سالزبوري، وأشار إلى أنه لا يستبعد اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك عمليات طرد أخرى في الأيام القادمة.



يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من آذار/مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني اتهامات لروسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

فيما تنفي موسكو الاتهامات، مؤكدة أن الجانب البريطاني لم يقدم لها أي دليل ملموس عليها.