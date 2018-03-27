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18:09 27 مارس/ آذار 2018
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    بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني

    بريطانيا: المقاطعة الدبلوماسية لكأس العالم في روسيا لا تشمل المنتخب الإنجليزي

    © Sputnik. Alexey Filippov
    العالم
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    الموضوع:
    توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2) (67)
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    أعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن المقاطعة الدبلوماسية البريطانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، لن تنعكس على مشاركة المنتخب الإنجليزي في البطولة، وإلا كان ذلك عقابا للمشجعين وليس لروسيا.

    مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 15 يناير/كانون الثاني 2018
    © Sputnik. Grigory Sysoev
    لافروف: ليس هناك شك في أن بريطانيا قد اتخذت مسارا لتقويض العلاقات مع روسيا
    لندن — سبوتنيك. وقال الوزير في برلمان بلاده: "لا خطط لدينا لمحاولة مقاطعة بطولة كأس العالم عبر المنتخب الإنجليزي. مثل هذه الأشياء، أولا يقررها اتحاد كرة القدم، ومن جهة أخرى لا يريد أحد معاقبة المشجعين الإنجليز. الحديث يدور عن أن الوزراء وأعضاء الأسرة الملكية لن يكونوا موجودين… دول أخرى أيضا اتخذت تدابير مماثلة".

    هذا وكانت العلاقات بين روسيا وبريطانيا قد تدهورت على خلفية حادث تسميم في مدينة سالزبوري في إنكلترا، في 4 آذار/ مارس الجاري، حيث عثرت الشرطة البريطانية على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري بالمدينة.

    ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" المشابه لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما نفى الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي، مشيرا إلى وجود مختبر كيميائي للجيش البريطاني بالقرب من سالزبوري.

    وتدرس 6 دول عدم إرسال مسؤوليها إلى بطولة كأس العالم أو مقاطعة البطولة وذلك على خلفية قضية سكريبال.

    و أعلنت أيسلندا الليلة الماضية أنها ستحذو حذو بريطانيا فيما تتجه كل من السويد والدنمارك وأستراليا واليابان لاتخاذ إجراءات مماثلة.

    وقال مكتب الرئيس البولندي أندريه دودا في وقت سابق هذا الشهر إنه سيتم مقاطعة حفل الافتتاح في موسكو.

    ومن جهتها قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها ستطرد 60 من الدبلوماسيين الروس، والانضمام إلى الحكومات الأوروبية في "معاقبة روسيا".

    الموضوع:
    توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2) (67)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    المقاطعة الدبلوماسية البريطانية لكأس العالم في روسيا لا تنطوي المنتخب الإنجليزي, المقاطعة الدبلوماسية لكأس العالم, الحكومة البريطانية, بريطانيا
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