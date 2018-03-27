إحالة صديقة المسؤول عن اعتداء فرنسا إلى النيابة العامة بتهمة الإرهاب

قررت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، إحالة صديقة المدعو رضوان لقديم، إلى النيابة العامة بتهمة الإرهاب، بعد أن كانت الشرطة قد اعتقلتها عشية الاعتداء الإرهابي الذي ضرب بلدة تريب جنوبي البلاد.

© AFP 2018/ Philippe Huguen تفاصيل جديدة حول عملية احتجاز الرهائن في فرنسا سبوتنيك . أفادت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة "لوفيغارو"، نقلا عن مصادر مقربة من التحقيق، أن "السلطات قررت وضع الشابة البالغة من العمر 18 عاما قيد الاحتجاز للتحقيق معها بتهمة "الانتماء لمجموعة إرهابية ومرافقة متطرفين إسلاميين".





وقال مدعي عام الجمهورية الفرنسية فرنسوا مولانس، في تصريح صحافي سابق، بأن "الشابة كانت على علم مسبق بالهجوم الإرهابي".





وأفرجت السلطات عن صديقها رضوان لقديم، البالغ من العمر 17 عاما، بسبب غياب الأدلة الكافية لإدانته بعد أن اعتقلته الشرطة هو الآخر عشية الاعتداء.





وقد نفذ المدعو رضوان لقديم، وهو من أصل مغربي، يوم الجمعة الماضي اعتداءا إرهابيا، أدى لمقتل أربعة أشخاص، من بينهم شرطي، وجرح ستة عشر آخرين، بعد أن أطلق النار عليهم خلال عملية احتجاز رهائن.



