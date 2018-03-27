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01:07 28 مارس/ آذار 2018
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    وزارة الخارجية الأمريكية

    واشنطن تشترط على روسيا الإقرار بمسؤوليتها إزاء قضية سكريبال لتحسين العلاقات

    © AFP 2018/
    العالم
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    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها يجب على روسيا الإقرار بمسؤوليتها في قضية تسميم عقيد الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال في سالزبوري.

    نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    ريابكوف: قرار واشنطن بطرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى دون رد صارم
    موسكو — سبوتنيك. وقالت ممثلة الوزارة هيذر ناورت: "الباب نحو الحوار مع الحكومة الروسية يبقى مفتوحا، لكن في حال أرادت روسيا تحسين العلاقات، يجب عليها أولا الإقرار بمسؤوليتها عن هذا الهجوم ووضع حد للتصرفات العدوانية والمتهورة".    

    وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، علق اليوم على تصريحات واشنطن في قضية سكريبال، وقال إن قرار أمريكا بطرد الدبلوماسيين الروس "لن يبقى دون رد".

    وأشار ريابكوف إلى أن واشنطن تعتمد "اتهامات كاذبة ضد روسيا تهدد وتحاول قلب كل شيء رأسا على عقب".

    وأكد نائب وزير الخارجية، موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن، لكن "قرار واشنطن بطرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى دون رد صارم". 

    وأضاف ريابكوف أن المسؤولين في بريطانيا مستمرون في الهراء، وذلك تعليقا حول تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية عن "20 خيارا قدمتهم روسيا في قضية سكريبال".

    ودعت موسكو لندن لدراسة المواد الرسمية في قضية سكريبال و"عدم تضليل المجتمع الدولي في هذا الإطار"، وهو ما اعتبره ريابكوف "تصرفا غير لائق".

    وأعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل.    

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    واشنطن تشترط على روسيا الإقرار بمسؤوليتها إزاء قضية سكريبال لتحسين العلاقات, قضية سكريبال, الحكومة الأمريكية, الولايات المتحدة
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