أمريكا وحلفائها تطرد 151 دبلوماسيا روسيا بسبب "سكريبال"

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ناويرت في مؤتمر صحفي، "النتيجة النهائية هي طرد 151 ضابط مخابرات روسي إلى موسكو، مما يدل على مدى جدية العالم في إدراك الحملة العالمية الروسية لتقويض السلام والاستقرار الدوليين، وتهديد سيادة وأمن الدول في جميع أنحاء العالم، وتشويه سمعة المؤسسات الغربية"، على حد زعمها.
وسبق للناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أعلنت أن بلادها سترد بالمثل على طرد الدبلوماسيين الروس وغلق القنصلية العامة الروسية في الولايات المتحدة.
يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من آذار/مارس الجاري.
ويوجه الجانب البريطاني اتهامات لروسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".
فيما تنفي موسكو الاتهامات، مؤكدة أن الجانب البريطاني لم يقدم لها أي دليل ملموس على صحة هذه الاتهامات.
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