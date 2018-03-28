بكين: زيارة كيم جونغ أون إلى الصين تاريخية

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الصينية، اليوم الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء.

بكين- سبوتنيك. ووفقا للوكالة، "ناقش زعماء البلدين بشكل شامل الوضع في العالم وشبه الجزيرة الكورية".

© AP Photo/ Andrew Harnik ترامب: قد يكون لدي علاقات جيدة جدا مع كيم جونغ أون

وأبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الكوري الشمالي أن "الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان وجود السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات".

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله، بإنه "قام بهذه الزيارة ليهنئ شخصيا شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين، وهو ما يتوافق مع التقاليد الودية بين البلدين".

كما أعرب كيم عن أمله بأن تساهم زيارته الأولى للصين في إقامة السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية، معلنا استعداده لإجراء حوار مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلا عن عقد اجتماعات مع قادتهم.

وأضاف، أن "نزع السلاح النووي في كوريا ممكن في حال اتخذت واشنطن وسيول إجراءات متسقة ومتضافرة لتحقيق السلام".

ومن ناحيته، أكد الرئيس الصيني لكيم جونغ أون، أن الصداقة بين كوريا الشمالية والصين، هو خيار استراتيجي.

والزيارة هي أول رحلة خارجية لزعيم كوريا الشمالية منذ أن تولى السلطة في 2011 ومن المرجح أن تكون للإعداد لاجتماعات قادمة مع زعماء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.