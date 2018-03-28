بكين: زيارة كيم جونغ أون إلى الصين تاريخية

بكين- سبوتنيك. ووفقا للوكالة، "ناقش زعماء البلدين بشكل شامل الوضع في العالم وشبه الجزيرة الكورية".
ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله، بإنه "قام بهذه الزيارة ليهنئ شخصيا شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين، وهو ما يتوافق مع التقاليد الودية بين البلدين".
كما أعرب كيم عن أمله بأن تساهم زيارته الأولى للصين في إقامة السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية، معلنا استعداده لإجراء حوار مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلا عن عقد اجتماعات مع قادتهم.
وأضاف، أن "نزع السلاح النووي في كوريا ممكن في حال اتخذت واشنطن وسيول إجراءات متسقة ومتضافرة لتحقيق السلام".
ومن ناحيته، أكد الرئيس الصيني لكيم جونغ أون، أن الصداقة بين كوريا الشمالية والصين، هو خيار استراتيجي.
والزيارة هي أول رحلة خارجية لزعيم كوريا الشمالية منذ أن تولى السلطة في 2011 ومن المرجح أن تكون للإعداد لاجتماعات قادمة مع زعماء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
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