لهذا السبب... كرواتيا تفضل مقاتلات إف-16 الإسرائيلية لقواتها الجوية

قال مجلس الدفاع الوطني الكرواتي، يوم الثلاثاء، إنه يوصي بأن تقبل كرواتيا عرضا إسرائيليا بتزويد القوات الجوية بمقاتلات إف-16.

كانت كرواتيا طلبت العام الماضي من خمس دول، هي السويد وإسرائيل والولايات المتحدة واليونان وكوريا الجنوبية، التقدم بعروض للفوز بعقود لتوريد طائرات مقاتلة.

ويتضمن العرض الإسرائيلي، الذي ذكرت تقارير إعلامية أن قيمته تبلغ حوالي 500 مليون دولار، سربا من 12 طائرة إف-16 مستخدمة بالفعل.

وقال المجلس الذي يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الدفاع "قبل مجلس الدفاع بأن إسرائيل قدمت أفضل العروض وقدم توصية للحكومة بناء على ذلك".

ويتعين على الحكومة الآن أن توافق رسميا على توصية المجلس، بحسب "رويترز".

كانت شركة ساب السويدية قد عرضت سربا من مقاتلات جريبن الجديدة مقابل حوالي 800 مليون يورو (992 مليون دولار) وفقا لوسائل إعلام محلية.

وانضمت كرواتيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2009 وإلى الاتحاد الأوروبي في 2013.

وتعتمد قواتها الجوية حاليا على مقاتلات ميغ-21 القديمة.