زعيم كوريا الشمالية يسمي الشروط التي قد تساهم بنزع سلاحه النووي

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال زيارته لبكين، التزامه بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أنه ينبغي على واشنطن وسيئول اتخاذ إجراءات تدريجية ومتزامنة من أجل تحقيق السلام.

© REUTERS/ DAMIR SAGOLJ وكالة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة زعيم كوريا الشمالية "السرية" لتلك الدولة

بكين — سبوتنيك . ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن كيم جونغ أون، قوله: "يمكن حل مشكلة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في حال استجابت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا ووفرتا الأجواء المناسبة للسلام والاستقرار مع اتخاذ إجراءات تدريجية ومتزامنة من أجل تحقيق السلام".

كما أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن استعداده للحوار مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، فضلا عن عقد اجتماعات مع قادة البلدين.

وقال الزعيم الكوري الشمالي إنه "مصمم على تحويل العلاقات مع كوريا الجنوبية إلى علاقات تعاون وتسوية الخلافات، وعقد قمة بين البلدين".

وأضاف: "كوريا الديمقراطية مستعدة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة وعقد قمة بين البلدين".

وكان قد طرأ تخفيف في حدة التوتر بشبه الجزيرة الكورية، خاصة بعد قيام وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية في 5-6 آذار/مارس الحالي، بزيارة كوريا الشمالية، ولقائه مع زعيمها كيم جونغ أون.

ووفقا لإدارة الرئيس الكوري الجنوبي، فقد اتفق الطرفان خلال اللقاء، على إجراء محادثات ثنائية وعقد قمة لزعيمي البلدين نهاية نيسان /أبريل القادم، وتفعيل "خط ساخن " بهدف إجراء مشاورات وثيقة وتخفيف التوتر العسكري المحتمل".

ويقوم الزعيم الكوري الشمالي بزيارة غير رسمية إلى الصين من 25 حتى 28 آذار/مارس، تعتبر أول رحلة خارجية له منذ أن تولى السلطة عام 2011.