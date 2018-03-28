روحاني يصل إلى أذربيجان اليوم بعد زيارته الناجحة إلى تركمانستان

ووقعت إيران وتركمانستان، أمس الثلاثاء، 13 وثيقة ومذكرة تعاون متنوعة أهمها إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.
وأعربت طهران عن اهتمامها الكبير بزيادة صادراتها من الغاز إلى أذربيجان.
وكان مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية أمير حسين زماني نيا أكد استعداد إيران لرفع حجم صادراتها من الغاز إلى أذربيجان، لافتا إلى أن الدول المجاورة والإقليمية هي "أفضل الشركاء التجاريين والأسواق التجارية بالنسبة إلى إيران".
وتتعاون كل من إيران، وأذربيجان، بالإضافة إلى تركيا في عدة مجالات، حيث يعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعات دورية في باكو لبحث سبل إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية على أساس المصالح المشتركة في منطقة بحر قزوين.
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