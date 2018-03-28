روحاني يصل إلى أذربيجان اليوم بعد زيارته الناجحة إلى تركمانستان

يصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم الأربعاء، إلى عاصمة أذربيجان باكو، قادما من تركمانستان.

© REUTERS/ DANISH SIDDIQUI روحاني: لا يوجد أي حل للأزمة السورية سوى دعم وتقوية الحكومة في دمشق

طهران — سبوتنيك . وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن روحاني "بعد إتمامه لزيارته الناجحة في تركمانستان؛ توجه صباح اليوم إلى العاصمة باكو، للقاء مسؤولين أذريين، وبحث توسيع التعاون بين البلدين".

ووقعت إيران وتركمانستان، أمس الثلاثاء، 13 وثيقة ومذكرة تعاون متنوعة أهمها إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.

وأعربت طهران عن اهتمامها الكبير بزيادة صادراتها من الغاز إلى أذربيجان.

وكان مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية أمير حسين زماني نيا أكد استعداد إيران لرفع حجم صادراتها من الغاز إلى أذربيجان، لافتا إلى أن الدول المجاورة والإقليمية هي "أفضل الشركاء التجاريين والأسواق التجارية بالنسبة إلى إيران".

وتتعاون كل من إيران، وأذربيجان، بالإضافة إلى تركيا في عدة مجالات، حيث يعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعات دورية في باكو لبحث سبل إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية على أساس المصالح المشتركة في منطقة بحر قزوين.