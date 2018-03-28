أحد معارف سكريبال لا يستبعد فرضية أن يكون الإجرام وراء محاولة قتله

رجح رجل الأعمال الروسي المقيم في بريطانيا، فاليري موروزوف، الذي كان على معرفة شخصية مع سيرغي سكريبال، اليوم الأربعاء، أن يكون الإجرام وراء تسمم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، بسبب صلته المحتملة مع جماعة إجرامية دولية.

© Sputnik. Кирилл Каллиников موسكو: لم تقدم أي دولة أدلة تشير إلى تورط روسيا في حادثة مقتل سكريبال

لندن- سبوتنيك . وقال موروزوف: "بحسب رأيي، فإن سكريبال متورط مع جماعة دولية مرتبطة بسياسات كبيرة، وهناك تم خداع شخص ما، أو شيء آخر متعلق بالمال، فالجرائم عادة تكون مرتبطة بالمال".

وأكد رجل الأعمال الروسي أنه "حسبما قال سكريبال، فإنه يعمل في مجال الأمن السيبراني، مرجحا أن يكون هذا العمل مرتبط بالتجسس السياسي، وحصلت بعض الخلافات هناك".

وأضاف موروزوف: "أعرف كيف تجري الأمور هنا، فقد تم تحويل كل شيء إلى محور جنائي دولي، وكله مرتبط بالسياسة".

وتابع حديثه قائلا: "سكريبال أخبرني أنه يشارك في العديد من الأعمال والمشاريع:"وهو نفسه حدثني بأنه كان لديه نوع من العلاقة مع السفارة الروسية، والتي لم يخفها وكان البريطانيون على علم بها، كما قال لي، إنه يعمل محلل في مجال الأمن السيبراني، واتخذت قراراً بأنه لا حاجة لي بالاتصال به".

ووفقاً لموروزوف، فإن معرفته بسكريبال تمت في ظروف عرضية في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وقال بهذا الصدد: "التقيت به في كانون الأول/ديسمبر عام 2017. كان نشيطاً بالفعل ويعمل في مجالات كثيرة، كرجال الأعمال".

ويصنف الأمن السيبراني كسلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد، لا سيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول.