ماتيس يكشف سبب تسميم سكريبال

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء، لمجلة "Business Insider" الأمريكية أن قضية تسميم الجاسوس سكريبال وابنته هو استمرار لمحاولات روسية لتقويض وحدة الغرب.

© AP Photo/ PA/Steve Parsons أحد معارف سكريبال لا يستبعد فرضية أن يكون الإجرام وراء محاولة قتله

وقال ماتيس للمجلة: "إنهم يفعلون أشياء يعتقدون أنه يمكنهم إنكارها والتهرب من المسؤولية والبقاء من دون عقاب، وبهذه المحاولات روسيا تحاول كسر وحدة التحالف بين الدول الغربية".

وعند قيام الصحفيين باستيضاح موقف ماتيس، وتحميله المسؤولية لروسيا بشأن محاولة قتل الجاسوس الروسي سكريبال وابنته، رد وزير الدفاع الأمريكي، قائلا: "محاولة قتل الجاسوس وابنته هي البداية، ما رأيكم بهذا؟"

وأشار ماتيس إلى أن روسيا وحدها اختارت أن تلعب دور المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر أن روسيا هي المسؤولة عن تدهور العلاقات مع أمريكا بسبب سياساتها في العالم، وإمكانية عودة العلاقات كما كانت صعبة للغاية.