وزير الدفاع الإيراني يشارك بمؤتمر الأمن في موسكو يوم 4 أبريل المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، سيشارك في مؤتمر الأمن الذي سيعقد في موسكو يومي 4 و5 نيسان/أبريل المقبل.

وجاء في بيان الوزارة: "وزير دفاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبدعوة رسمية من وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو، سيزور موسكو الأسبوع المقبل".

ويشار إلى أن حاتمي سيعقد محادثات مع نظيره الروسي، حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.