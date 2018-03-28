اصطدام طائرتين في مطار تل أبيب (فيديو)

وقع حادث اصطدام، اليوم الأربعاء 28 مارس/آذار، بين طائرتي ركاب في مطار تل أبيب الدولي.

ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية، فقد وقع اليوم حادث اصطدام بين طائرتي ركاب أثناء تحركاتهما في مطار تل أبيب الدولي، مضيفة أن طائرة تابعة لشركة "German Wings" اصطدمت، أثناء عملية جرها، بطائرة شركة "العال" الإسرائيلية التي كانت تستعد للإقلاع.

وأضافت الإذاعة أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات بشرية، بل تسبب فقط في إصابة ذيل الطائرة وإلغاء الرحلة الجوية.