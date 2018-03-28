أمريكا تكشف سبب عدم نقاش ترامب مع بوتين "قضية سكريبال"

أعلن الممثل الرسمي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، مايكل أنطون، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يناقش في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قضية سكريبال، بسبب إعداد واشنطن عقوبات ضد موسكو.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS ماتيس يكشف سبب تسميم سكريبال

وأشار أنطون إلى أن "السبب وراء عدم ذكره تسمم سكريبال مع بوتين، هو أنه في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة اتخذت الإجراءات المناسبة (فرض عقوبات). وكما يعلن الرئيس ترامب في كثير من الأحيان، فإنه لا يحذر قبل اتخاذه خطوات أو هجمات عندما ينوي ذلك بالفعل".

ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن الممثل الرسمي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يرى أن الرئيس الأمريكي فعل شيئا صحيحا، عندما لم يحذر روسيا من التدابير المتخذة، وفق صحيفة "سي إن إن".

وأكد أنطون أن الولايات المتحدة أعلنت طرد الدبلوماسيين الروس عندما كانوا "مستعدين للتصرف"، مشيرا إلى أن هذا العمل حرم موسكو من فرصة للإعداد.

وأعلنت 23 دولة، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وعلى وجه الخصوص، أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل. وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.