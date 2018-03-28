أمريكا تكشف سبب عدم نقاش ترامب مع بوتين "قضية سكريبال"

ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن الممثل الرسمي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يرى أن الرئيس الأمريكي فعل شيئا صحيحا، عندما لم يحذر روسيا من التدابير المتخذة، وفق صحيفة "سي إن إن".
وأكد أنطون أن الولايات المتحدة أعلنت طرد الدبلوماسيين الروس عندما كانوا "مستعدين للتصرف"، مشيرا إلى أن هذا العمل حرم موسكو من فرصة للإعداد.
وأعلنت 23 دولة، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وعلى وجه الخصوص، أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل. وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.
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