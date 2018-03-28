ترامب: أتطلع للقاء الزعيم الكوري الشمالي ولكن العقوبات يجب أن تستمر

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، عن تطلعه للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال ترامب، في تغريدة له "تويتر"، "على مدى سنوات وعبر الإدارات الأمريكية المتعاقبة، كان الكل يقول إن السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية غير ممكن".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "والآن هناك فرصة جيدة أمام كيم جونغ أون ليفعل الصواب لشعبه وللإنسانية"، مشيرا: "إنني أتطلع للقائنا".

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

​وتابع: "تلقيت رسالة الليلة الماضية من الرئيس الصيني تفيد بأن اجتماعه مع رئيس كوريا الشمالية سارت بشكل جيد للغاية وأنه يتطلع إلى عقد لقاء معي".

وأضاف ترامب: "للأسف يجب الحفاظ على أقصى درجات العقوبات والضغط بأي ثمن".

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

​كانت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أفادت، اليوم الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء.

ووفقا للوكالة: "ناقش الزعيمان بشكل شامل الوضع في العالم وشبه الجزيرة الكورية".

وأبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الكوري الشمالي أن "الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان وجود السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات".

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون القول إنه: "قام بهذه الزيارة ليهنئ شخصيا شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين، وهو ما يتوافق مع التقاليد الودية بين البلدين".