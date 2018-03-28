تركيا تقيم قاعدة عسكرية قرب الحدود مع العراق

بدأت عناصر القوات المسلحة التركية بناء قاعدة عسكرية في جبال بالقايا، قرب الحدود مع العراق، فيما يرفض العراق أي عملية عسكرية داخل أراضيه.

© AP Photo/ Yasin Bulbul أردوغان: إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار ستقوم تركيا بما يلزم

ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر أمنية، فإن بناء القاعدة يأتي لمنع مرور الإرهابيين من الحدود العراقية وضمان أمن الحدود، بحسب الأناضول

وتشيد القوات التركية القاعدة العسكرية على ارتفاع ألفين و400 متر عن سطح البحر، في قضاء شمدينلي بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وينتقل عناصر القوات بمساعدة الحبال والبكرات عبر الجبال والسفوح، في إطار عملهم الدؤوب لبناء القاعدة العسكرية الجديدة.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد 25 مارس/ آذار، بدء عملية عسكرية في منطقة سنجار شمالي العراق.

وقال أردوغان: "قلنا إننا سوف ندخل سنجار شمالي العراق أيضا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".

© REUTERS/ Yasin Bulbul/Presidential Palace أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار شمالي العراق

وأضاف أردوغان، قبل مغادرته لحضور قمة مع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، أن تركيا ستتخذ "كل ما يلزم" إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.

من جانبها، نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، عبور أي قوات أجنبية عبر الحدود الى نينوى وسنجار، فيما أكدت أن الوضع الامني في هذه المناطق تحت سيطرة القوات العراقية، وذلك حسبما نقل الاعلام العراقي.

دانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس الماضي، العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، وأكدت "موقفها الرافض لوجود أي قوات على الأراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار".