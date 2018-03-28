قائد القيادة المركزية الأمريكية: لا توجد خطط لنقل القاعدة الأمريكية من قطر

وأضاف فوتيل "حال قطر كحال أي دولة في المنطقة، نحن نشكرها على الدعم الذي تقدمه لنا"، متابعا "نحن نتطلع لمواصلة الشراكة مع قطر، ونتمنى حل التوتر والمشكلات الحالية، ونأمل ألا يكون لها أي تأثير على أمن واستقرار المنطقة".
وكانت مصادر عسكرية أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على خطط تسريع نقل قاعدة "العديد" العسكرية الموجودة في قطر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك عقب لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي 20 مارس/آذار، بحسب موقع "ديبكا فايل" الإسرائيلي.
وقدمت المصادر معلومات بشأن أن واشنطن بصدد اتخاذ إجراءات لجمع القوات الجوية الأمريكية بقاعدة "إنجرليك" التركية، وإخراجها تماما من القاعدة، مؤكدة أن الحملتين الأمريكيتين مرتبطتان ببعضهما.
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