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17:06 28 مارس/ آذار 2018
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    قائد القيادة المركزية الأمريكية: لا توجد خطط لنقل القاعدة الأمريكية من قطر

    © AP Photo/ Evan Vucci
    العالم
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    أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جويف إل فوتيل، عن تطلع واشنطن لمواصلة الشراكة مع قطر، نافيا وجود أي خطط لنقل القاعدة الجوية الأمريكية من الدوحة.

    البنتاغون
    © Sputnik. David B. Gleason
    البنتاغون يعلق على تقارير قرار ترامب "المزلزل" بعد لقائه ابن سلمان
    القاهرة — سبوتنيك. وأجاب فوتيل في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عن سؤال لأحد الصحفيين حول نية الولايات المتحدة لنقل قاعدتها العسكرية من الدوحة، قائلا "لا توجد أي خطط لنقل القاعدة الأمريكية الجوية من قطر، ولا نناقش أو نفكر في هذا الأمر، ولا أعرف من أين تأتي هذه الأنباء".

    وأضاف فوتيل "حال قطر كحال أي دولة في المنطقة، نحن نشكرها على الدعم الذي تقدمه لنا"، متابعا "نحن نتطلع لمواصلة الشراكة مع قطر، ونتمنى حل التوتر والمشكلات الحالية، ونأمل ألا يكون لها أي تأثير على أمن واستقرار المنطقة".

    وكانت مصادر عسكرية أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على خطط تسريع نقل قاعدة "العديد" العسكرية الموجودة في قطر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك عقب لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي 20 مارس/آذار، بحسب موقع "ديبكا فايل" الإسرائيلي.

    وقدمت المصادر معلومات بشأن أن واشنطن بصدد اتخاذ إجراءات لجمع القوات الجوية الأمريكية بقاعدة "إنجرليك" التركية، وإخراجها تماما من القاعدة، مؤكدة أن الحملتين الأمريكيتين مرتبطتان ببعضهما.

     

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    الكلمات الدلالية:
    قاعدة أمريكية, أخبار, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, جويف إل فوتيل, العالم, أمريكا, قطر
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