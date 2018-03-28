دعوى قضائية لمنع الطيران الهندي من التحليق عبر الأجواء السعودية

ورفعت الدعوى في المحكمة العليا في إسرائيل ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو وإدارة الطيران المدني ووزير النقل في إسرائيل والطيران الهندي، حسبما ورد على موقع globes الإسرائيلي.

وطالبت الخطوط الإسرائيلية المحكمة بمنع الخطوط الهندية من الطيران عبر الأجواء السعودية خلال رحلتها إلى تل أبيب حتى حصول الخطوط الإسرائيلية على هذا الحق أيضا.

واستندت الشركة بمطالبتها إلى أنه في العام 1994، حين تمت خصخصة الشركة كان هناك وعود بتكافؤ الفرص بين الخطوط الإسرائيلية الجوية والخطوط الأجنبية الأخرى.

وكانت السعودية قد فتحت مجالها الجوي للمرة الأولى أمام رحلة تجارية متجهة إلى إسرائيل، الخميس (22 مارس/آذار) مع تدشين مسار لخطوط الطيران الهندية بين نيودلهي وتل أبيب، الأمر الذي سمح لها بتخفيف التكاليف وبالتالي خفض الأسعار، مما أثار استياء الخطوط الجوية الإسرائيلية.