اغتيال ضابط شرطة كبير برصاص مجهولين في أفغانستان

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، ضابطا في الشرطة الأفغانية أثناء حضوره مراسم تشييع جنازة زميل له بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

كابول — سبوتنيك. وأشار بيان صادر عن مكتب حاكم ننغرهار، إلى أن "الهجوم أدى لمقتل قائد شرطة مديرية كوز كونار العقيد مطيع الله، ومدني آخر، وإصابة 4 مدنيين بجروح".

© Sputnik. Ramil Sitdikov رئيس أفغانستان يكشف عدد عناصر "داعش" في بلده

وبحسب البيان فقد أصيب الضابط بجروح بالغة في الهجوم، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل المستشفى، فيما لم تعلن أية جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم.

ويمتلك "داعش" نفوذا واسعا في ولاية ننغرهار التي تعتبر إحدى معاقله الرئيسيّة في أفغانستان بالإضافة إلى منطقة درزاب في ولاية جوزجان شمالي البلاد.

وفي أحدث تصريح للرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مؤتمر دولي حول أفغانستان عقد في العاصمة الأوزبيكية طشقند يومي 26 و27 مارس/ آذار كشف الرئيس الأفغاني بأن أعداد المقاتلين المنتمين لتنظيم "داعش" في بلاده يقدر ب2000 مسلح.