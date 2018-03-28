"الأسد المتأهب 2018" بين الأردن وأمريكا تنطلق في أبريل المقبل

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "الأسد المتأهب 2018" في نسيان/ أبريل المقبل.

© AP Photo/ Raad Adayleh الجيش الأردني يتحرك نحو الحدود مع سوريا... وهذا ما رصده

عمان — سبوتنيك . وقالت القوات المسلحة، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، "تنفذ القوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي بالتعاون مع الجانب الأمريكي التمرين المشترك 'الأسد المتأهب 2018' خلال الفترة الواقعة بين 15 و26 نيسان/ أبريل المقبل".

وفي سياق مناورات "الأسد المتأهب"، أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، مطلع العام الحالي، أن الحروب والاضطرابات التي تشهدها المنطقة تفرض على الجيش الأردني حالة تأهب لسنوات ضمانا لحماية حدوده، مؤكدا على إيمان الأردن بأن الحرب على الإرهاب تكون عبر استراتيجية شمولية. بحسب ما ذكرته وكالة "بترا" الأردنية.