صور المفاعل النووي في كوريا الشمالية تخالف وعود رئيسها

في الوقت الذي أعلنت فيه الصين أن كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عن سلاحها النووي تظهر الصور عكس ذلك.

فقد التقطت الأقمار الصناعية صورا في 25 فبراير/ شباط الماضي، وتم نشرها اليوم لمنشأة قيل أنها نووية شمال بيونغ يانغ تظهر العمل المتواصل فيها حسبما جاء على صحيفة "الدايلي ميل".

#NorthKorea is firing up a reactor.



The satellite image shows a new #NorthKorean #reactor that appears to be coming online now, after years of construction, according to analysts. It sits in the Yongbyon #nuclear complex, where the North began its nuclear program in the 1960s. pic.twitter.com/XvcHJqtHXA — Tamer Yazar (@tameryazar) March 28, 2018

وكان كيم جونغ أون قد أكد في وقت سابق أنه: "يمكن حل مشكلة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في حال استجابت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا ووفرتا الأجواء المناسبة للسلام والاستقرار مع اتخاذ إجراءات تدريجية ومتزامنة من أجل تحقيق السلام".

وعبر ترامب في تغريدة له اليوم على "تويتر" أنه "على مدى سنوات وعبر الإدارات الأمريكية المتعاقبة، كان الكل يقول إن السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية غير ممكن".

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

وكان الأكاديمي المصري المتخصص في الشأن الكوري، الدكتور أحمد سالم أبو المجد، قد أكد أن المحادثات الأخيرة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الصيني شي جين بينغ، تشكل أملا لدى كثير من دول العالم، في أن تكون بداية تهدئة سياسية وعسكرية بالمنطقة.